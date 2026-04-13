Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Tại Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly), việc thực hiện quy trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) đã trở thành nền nếp trong nhiều năm qua. Nhờ đó, môi trường làm việc được cải thiện rõ rệt, nguy cơ mất an toàn lao động giảm đáng kể.

Công ty Thủy điện Ia Ly thực hiện quy trình sản xuất 5S mang lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình vận hành. Ảnh: Văn Đông

Ông Trần Thái Bình - Phó Giám đốc Công ty - cho biết: Hằng năm, đơn vị tổ chức huấn luyện, sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho hàng trăm lượt cán bộ, công nhân viên; các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đều được kiểm định đầy đủ. Công ty cũng duy trì hiệu quả hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quan trắc định kỳ tại các nhà máy, bảo đảm các chỉ số đạt quy chuẩn.

Còn tại Công ty CP Môi trường Bình Định, việc khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình làm việc. Theo bà Trần Thị Trâm Anh - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty, với khoảng 700 cán bộ, công nhân viên, hằng ngày, công ty thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị; cứu hộ bãi biển; quản lý khu neo đậu tàu thuyền… Người lao động luôn chủ động phát hiện nguy cơ mất ATVSLĐ và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Nhờ vậy, công tác ATVSLĐ của đơn vị đạt hiệu quả, chưa để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo thống kê, toàn tỉnh hiện mới có khoảng 30% số DN áp dụng quy trình 5S vào sản xuất và điều hành. Con số này cho thấy vẫn còn rất nhiều DN chưa thực sự quan tâm hoặc chưa mạnh dạn đổi mới trong công tác quản lý ATVSLĐ.

Cùng với cải tiến quy trình sản xuất, việc xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại chỗ cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát rủi ro ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 an toàn vệ sinh viên, chủ yếu tập trung ở các DN lớn, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Nếu so với gần 18.000 DN đang hoạt động, con số này vẫn còn khá khiêm tốn. Ở nhiều DN vừa và nhỏ, mạng lưới này chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí không có hoặc hoạt động còn mang tính hình thức.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Đức Thụy

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm liên quan đến hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, điều kiện làm việc… Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cũng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động.

Dù vậy, trong bối cảnh cạnh tranh sản xuất, kinh doanh ngày càng gay gắt, không ít DN vẫn còn xem việc đầu tư cho ATVSLĐ là chi phí, chưa nhận thức đầy đủ đây là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững.

Theo ông Phạm Trần Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để khắc phục tình trạng này, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra theo hướng thực chất, tránh hình thức. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích DN, nhất là DN vừa và nhỏ, tiếp cận các mô hình quản lý an toàn tiên tiến.

Ở góc độ tổ chức công đoàn, ông Nguyễn Tường Khánh - phụ trách bộ phận chính sách pháp luật, quan hệ lao động của LĐLĐ tỉnh - cho biết: Công tác tuyên truyền về ATVSLĐ đã được triển khai tích cực, song đội ngũ an toàn vệ sinh viên vẫn còn thiếu so với nhu cầu thực tế.

“Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường giám sát, yêu cầu các DN chưa có mạng lưới an toàn vệ sinh viên sớm thiết lập theo quy định. Đồng thời, tiến hành kiểm tra và xử lý đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ” - ông Phạm Trần Anh nhấn mạnh.

Đằng sau mỗi khoảng trống trong an toàn lao động là nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, sự vào cuộc thực chất từ DN và cơ quan quản lý không thể chậm trễ.