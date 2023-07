(GLO)- Đánh đổi là lựa chọn đổi mục tiêu này để đạt được mục tiêu khác, nhưng dường như thường mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn. Biết là vậy, song vì nhiều lý do mà con người ta chấp nhận một cuộc “mặc cả” đầy bấp bênh như thế với tương lai của chính mình.

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 607/CĐ-TTg ngày yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động phòng-chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

(GLO)- Mùa mưa năm nay, 22 gia đình chính sách và hộ nghèo tại huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) sẽ không còn phập phồng nỗi lo mưa dột, gió lùa. Những “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Đức Cơ xây tặng đã giúp bà con an cư.

(GLO)- Trong lúc leo lên mái tôn tòa nhà của Trường Chính sách công và phát triển nông thôn trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh để sửa cục nóng máy lạnh, người đàn ông không may bị điện giật tử vong.

(GLO)- Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.