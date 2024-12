Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh triển khai nhiệm vụ năm 2025

Năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Chư Păh luôn được giữ vững ổn định, công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Ảnh: Bùi Đại

Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, tập trung chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội; định hướng phát triển của Trung ương, địa phương, tạo được sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong huyện ngày càng được nâng lên.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; những kết quả đạt và những hạn chế trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên và Nhân dân; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vấn đề an ninh tôn giáo, lừa phỉnh người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động “Tin lành Đêga”, lừa đảo trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện đánh giá cao những kết quả mà BCĐ 35 huyện đã đạt được trong năm qua, nhất là việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng của cấp trên, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.