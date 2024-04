Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh sơ kết hoạt động quý I năm 2024

Trong quý I-2024, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục lợi dụng mạng Internet để hoạt động, chống phá nhằm gây mất ổn định tình hình, nhất là các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; các thông tin bịa đặt, chống phá dựa trên nhiều phương diện, đặt vấn đề đa chiều gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm tình hình, kiểm soát thông tin, định hướng dư luận những vấn đề nhạy cảm, hạn chế thấp nhất thông tin xấu, độc lan truyền trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phối hợp trong công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để các thông tin xấu độc, gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn...

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 huyện ghi nhận những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo, cũng như công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện. Dự báo trong thời gian tới các thế lực thù địch, sẽ tiếp tục có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội liên quan đến tình hình bất ổn của thế giới, khu vực và trong nước, nhằm chống phá, gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Từ tình hình trên, trong quý II, Ban Chỉ đạo 35 huyện, Tổ thư ký giúp việc, nhóm cộng tác viên cần tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức cảnh giác, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.