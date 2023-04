Trong quý I, kinh tế-xã hội thị xã Ayun Pa tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân 2022-2023 hơn 3.660 ha, đạt 100,02% kế hoạch, tăng 7,82% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 9.838 tấn, đạt 42,82% kế hoạch, tăng 7,25% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 715,4 tỷ đồng, đạt 30,98% kế hoạch, tăng 3,19% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 521 tỷ đồng, đạt 26,31% kế hoạch và tăng 3,78% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 tại thị xã là 70,41 tỷ đồng, khối lượng thực hiện trong quý I đạt 26,69% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt 10,83% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 23,08 tỷ đồng, đạt 18,23% so với dự toán tỉnh giao, đạt 45,8% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, thông tin-truyền thông được duy trì tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vướng mắc trong triển khai một số chỉ tiêu 3 tháng đầu năm đạt thấp như công tác phát triển đảng viên, thu ngân sách, bảo hiểm y tế; khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường khu vực chợ thị xã, triển khai liên kết trong sản xuất nông nghiệp…Trên cơ sở đó, các đại biểu đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX (mở rộng) đã bàn, quyết định những nhiệm vụ trọng tâm của quý II năm 2023 cũng như từ nay đến cuối năm. Tôi đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội bám sát chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị mình, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, nhất là vai trò của người đứng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã đề ra”.