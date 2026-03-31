Apple chốt lộ trình "khai tử" thiết kế Dynamic Island

(GLO)- Theo báo cáo từ chuỗi cung ứng được AppleInsider trích dẫn trong ngày 26-3, Apple đã chốt xong lộ trình "khai tử" thiết kế Dynamic Island; đồng thời âm thầm phát triển công nghệ nhúng toàn bộ cụm cảm biến camera trước xuống dưới tấm nền màn hình.

Theo kế hoạch, phần Dynamic Island sẽ được ép nhỏ lại thành một rãnh cắt. Cuối cùng, phần khuyết này sẽ hoàn toàn biến mất, để lại một lỗ đục duy nhất dành cho camera selfie.

Apple sẽ tiếp tục thu nhỏ Dynamic Island theo từng bước, sau đó sẽ loại bỏ hoàn toàn phần khuyết trên màn hình. Ảnh: Nhã Uyên

Lộ trình này cũng phù hợp với các báo cáo từ chuỗi cung ứng và kỳ vọng của giới phân tích nhiều năm qua, trong bối cảnh Apple đang nỗ lực loại bỏ các phần khuyết trên màn hình mà không làm giảm hiệu suất của hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt (Face ID).

Mặc dù vậy, việc đưa phần Face ID xuống dưới màn hình cũng tạo ra những thách thức kỹ thuật lớn. Hệ thống này dựa vào máy chiếu hồng ngoại, lập bản đồ điểm và sự căn chỉnh chính xác. Tuy nhiên, tất cả đều bị suy giảm khi đặt dưới các lớp vật liệu của tấm nền OLED.

Trước mắt, iPhone 18 Pro sẽ trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Face ID nằm dưới màn hình. Điều này cho phép thu gọn khu vực "Đảo động" (Dynamic Island) hiện tại thành một lỗ khuyết nhỏ đơn thuần dành cho camera selfie. Những bộ phận hỗ trợ khác như đèn chiếu điểm và camera hồng ngoại vẫn đặt trong lỗ khuyết như cũ.