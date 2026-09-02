(GLO)- Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 2-9, phường An Nhơn Đông tổ chức khánh thành 10 công trình giao thông, hạ tầng khu dân cư và phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Dự lễ khánh thành có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai Đặng Vĩnh Sơn.

Phường An Nhơn Đông khánh thành 10 công trình chào mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: Bảo Long

Trong số các công trình khánh thành đợt này, có 2 dự án hạ tầng khu dân cư trên tuyến N4A nối dài về phía Đông và khu dân cư tiếp giáp nối dài về phía Tây có tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng, quy mô 12,9 ha. Các dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và tạo quỹ đất ở.

Tuyến đường N4A phía Đông phường An Nhơn Đông. Ảnh: Bảo Long

Hai công trình giao thông gồm trục đường N4A nối dài về phía Đông và tuyến Đông - Tây từ Bến xe An Nhơn mới đến cầu Mương Đôi, dài 1,7 km, mặt đường rộng 20 m, tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng, góp phần tăng khả năng kết nối, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

Đoạn kè sông Gò Chàm tại tổ dân phố Nhơn Hưng (phường An Nhơn Đông) đã hoàn thành, góp phần bảo vệ khu dân cư trước nguy cơ sạt lở. Ảnh: Bảo Long

Đáng chú ý, 6 công trình phòng, chống thiên tai có tổng chiều dài khoảng 5 km, tổng mức đầu tư gần 32 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 14,2 tỷ đồng. Các công trình tập trung xử lý những điểm sạt lở tại kè sông Gò Chàm, sông Cẩm Văn và một số khu vực xung yếu.

Ông Mai Xuân Tiến (đứng thứ 3 từ trái sang) - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông trao tặng giấy khen cho 7 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Bảo Long

Trong quá trình triển khai, 77 hộ dân đã tự nguyện bàn giao gần 3.900 m² đất, không yêu cầu bồi thường về đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Bảo Long

Hội đồng hương khu vực An Nhơn tại TP. Hồ Chí Minh trao 2 nhà "Đại đoàn kết" với trị giá 260 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Đông để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Bảo Long

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông tặng giấy khen cho 7 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng. Hội đồng hương khu vực An Nhơn tại TP. Hồ Chí Minh trao 2 nhà "Đại đoàn kết" với tổng trị giá 260 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Đông để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.