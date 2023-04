Bất ngờ kiểm tra vườn sau nhà của một người phụ nữ, lực lượng công an phát hiện gần 600 cây thuốc phiện

Bị can Tâm nhiều lần hiếp dâm bạn gái cũ, còn yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để làm ăn.

(GLO)- UBND quận Kiến An (TP. Hải Phòng) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 65 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thảo (SN 1969, vợ ông Vũ Khắc Hiệp-Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An) về hành vi xây dựng 9 căn nhà liền kề không phép và lấn chiếm đất đô thị.

(GLO)- Chiều 1-4, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng khen thưởng nóng cho tập thể Công an TP. Pleiku và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nghi phạm người Trung Quốc tên Yang Zhong Wu (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) sát hại nữ kế toán tại Bình Dương bỏ trốn đến phường Phù Đổng (TP. Pleiku).

(GLO)- Được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương, mô hình bí thư chi bộ, trưởng thôn kiêm tổ trưởng tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Khuya 31-3, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn rất nghiêm trọng trên quốc lộ 19 khiến 2 người tử vong.

(GLO)-Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, tối 30-3, Công an TP. Pleiku bắt giữ nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương bỏ trốn đến phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Nghi phạm người Trung Quốc tên Yang Zhong Wu (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) đang được tạm giữ tại Công an TP. Pleiku.

(GLO)- Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) vừa ký quyết định xử phạt Nguyễn Quốc Đức (SN 1983, ngụ xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 42,5 triệu đồng vì có hành vi đe dọa giết cả nhà phóng viên (PV) Hoàng Quân của Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh (thuộc Báo CAND).

Công an TP.HCM đã có lý giải thêm về vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, trước câu hỏi của PV về việc 'liệu trả tự do 4 tiếp viên có tạo nên tiền lệ xấu'.

(GLO)- Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ký kết thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ sở giáo dục (giai đoạn 2022-2025).

(GLO)- Sáng 29-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông tín dụng an toàn cho 100 phụ nữ là chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nòng cốt, phụ nữ dân tộc thiểu số tại phường An Tân (thị xã An Khê).