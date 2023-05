An Khê: Tạm giữ nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, gồm: Nguyễn Tấn Tưởng (SN 1986); Nguyễn Văn Bình (SN 1991); Phan Đình Huy (SN 1996); Nguyễn Minh Hiệp (SN 1997, cùng trú tại phường An Bình, thị xã An Khê); Nguyễn Phương Đông (SN 1996) và Phạm Vương Hải Đăng (SN 1995, cùng trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ).

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30, ngày 24-5-2023, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã An Khê đã đột kích, bắt quả tang Nguyễn Tấn Tưởng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề tại nhà riêng của mình thuộc tổ 5 (phường An Bình). Mở rộng điều tra, Công an thị xã An Khê tiến hành bắt giữ thêm 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Bình, Phan Đình Huy, Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Phương Đông, Phạm Vương Hải Đăng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau lập nhóm trên mạng xã hội Zalo nhằm mục đích mua bán lô đề. Sau đó, chuyển tất cả thông tin lô đề vào nhóm để cùng ăn chia. Qua xác minh, tổng số tiền mà các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề là hơn 491 triệu đồng.

Theo Công an thị xã An Khê, đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với nhiều đối tượng tham gia tại thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, Kông Chro, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, đối phó với lực lượng chức năng.