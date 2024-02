An Khê: Tạm giữ đối tượng tàng trữ hàng cấm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Xuân Chương (SN 2001, trú tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 7-2, qua công tác trinh sát, nắm tình hình tại nhà trọ Quốc Khánh (105 Nguyễn Nhạc, tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê bắt đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 2001, trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ), truy nã về tội “Bắt giữ người nhằm chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định truy nã số 104/QĐ-CSHS ngày 29-1-2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê.

Khi tiến hành bắt giữ, lực lượng Công an phát hiện Hoàng đang cầm trên tay 1 túi ni lông màu đen bên trong có 3 hộp hình vuông. Quá trình làm việc, Hoàng khai nhận 3 hộp hình vuông trên là pháo, Hoàng vừa lấy từ trong phòng số 2 nhà trọ Quốc Khánh do Dương Thị Minh Anh (SN 1999, trú tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thuê ở.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Anh, cơ quan Công an phát hiện thêm Mai Xuân Chương đang ở trong phòng cùng Dương Thị Minh Anh cùng 15 hộp pháo. Chương khai nhận số hộp pháo trên và 3 hộp pháo Hoàng vừa lấy ra khỏi phòng là pháo hoa do một đối tượng ở huyện Ia Grai gửi về cho Chương vào sáng cùng ngày để sử dụng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.