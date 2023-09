Công an tỉnh Gia Lai truy tìm đối tượng vận chuyển hàng cấm

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy tìm đối tượng Trần Thị Vi Phương (SN 1979, trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) có hành vi vận chuyển hàng cấm xảy ra ngày 17-8-2023 tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom).

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai; Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp truy tìm đối tượng Trần Thị Vi Phương.

Đồng thời, khi tìm thấy đối tượng, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại 0694.326.456) hoặc Cơ quan Công an các cấp nêu trên để xử lý theo quy định.