(GLO)- Tại Công điện số 81/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương kiểm tra, xử phạt người giao xe máy cho học sinh.