An Khê: Bắt giữ đối tượng truy nã cố ý gây thương tích

(GLO)-Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã Đoàn Đào Nhã Trúc (SN 2007, trú xã An Thành, huyện Đak Pơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an thị xã An Khê đã bắt giữ đối tượng truy nã Đoàn Đào Nhã Trúc. Ảnh: CA

Theo nội dung vụ việc, ngày 9-10-2023, Nguyễn Ân Tình (SN 2001, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) cùng với Nguyễn Công Hoàng (SN 2005, trú tại xã Thành An, thị xã An Khê), Đặng Hoàng Sơn (SN 2002, phường An Bình, thị xã An Khê) và Đoàn Đào Nhã Trúc đã sử dụng hung khí đánh anh N.P.H. (trú tại xã Thành An, thị xã An Khê) gây thương tích, tổn hại sức khỏe 15%.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng, Sơn và Tình về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Trúc bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng Trúc không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Ngày 21-11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã An Khê xác định Trúc đang lẩn trốn tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh nên tiến hành phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.