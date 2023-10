Trước đó, vào chiều ngày 18-10-2023, Công an thị xã An Khê nhận được tin báo của bà Đ.T.H. (trú tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 3 thùng bia Tiger CRYSTAL (loại lon cao) vào chiều cùng ngày. Ngay sau đó, Công an thị xã An Khê tiến hành điều tra và xác định Huỳnh Thanh Nhạc là người thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Tại cơ quan Công an, Nhạc khai nhận, trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng điều khiển xe máy từ huyện Đak Pơ đi thị xã An Khê. Khi đến tiệm tạp hóa của bà Đ.T.Đ. (trú tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê) phát hiện bên trong tiệm này không có người trông coi nên Nhạc dừng xe đi vào bên trong tiệm lấy trộm 3 thùng bia tiger CRYSTAL. Sau đó, Nhạc đem bán được hơn 1 triệu đồng rồi đi về huyện Đak Pơ thì bị Công an thị xã An Khê phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Huỳnh Thanh Nhạc còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp 9 thùng bia Heineken của người dân trên địa bàn thị xã An Khê. Ngoài ra, Nhạc có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và đã chấp hành xong vào ngày 25-11-2022.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Huỳnh Thanh Nhạc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.