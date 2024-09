5 món ăn Việt Nam vào danh sách 100 món có dừa ngon nhất thế giới

(GLO)- TTO thông tin, Tạp chí Time Out (Anh) vừa xếp TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 4 trong danh sách 20 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới.

(GLO)- Trong danh sách 100 món ăn đường phố hấp dẫn nhất ở châu Á do chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas công bố, Việt Nam góp mặt với 5 món ngon bao gồm bánh mì, phở, cơm tấm, chả giò và bánh xèo.

(GLO)- Trong hầu hết mâm cỗ cúng đình miếu ở vùng An Khê và Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đều có món xáo chuối. Đây là món đạm bạc nhưng lại hàm ẩn nhiều giá trị lịch sử và nhân văn mà người dân nơi đây muốn gửi gắm, trao truyền cho các thế hệ sau.

(GLO)- Website ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023). Việt Nam có 2 thành phố lọt top 100 là TP. Hồ Chí Minh và Huế.