30 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động

Cảnh giác với các thủ đoạn dụ dỗ xuất cảnh trái phép Xuất cảnh trái phép sang nước ngoài với mong muốn có việc làm lương cao là ước mơ của nhiều người dân tộc thiểu số tại Gia Lai nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi. Đầu tháng 6/2023, bốn người dân ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã trở về quê hương trong niềm vui đoàn tụ và nỗi buồn cùng sự hối hận.

Khởi tố 5 bị can thao túng chứng khoán, thu lời hơn 157 tỉ đồng Các đối tượng đã chỉ đạo sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua bán, tạo ra cung cầu giả, đẩy giá 3 mã cổ phiếu tăng bất thường rồi bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính hơn 157 tỉ đồng

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ đồng để 'chạy án' Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD từ 2 lãnh đạo doanh nghiệp để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, nhằm giúp chạy án

Khởi tố, tạm giam 2 Phó Giám đốc và Đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm 81-03D (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 Phó Giám đốc và 1 Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can khác trong vụ án về hành vi “Nhận hối lộ, đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai).

Phát hiện bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam quy định tại điều 348 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán USD giả Một nhóm gồm 7 đối tượng liên quan đến việc mua bán hơn 100.000 USD giả bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố.

Bắt đại tá công an, luật sư, nhà báo… 'dỏm' lừa chạy việc chiếm đoạt 7 tỉ đồng Đối tượng đại tá công an dỏm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật như trang phục giả, còng số 8, súng giả và nhiều giấy tờ giả danh luật sư, nhà báo... để lừa chạy việc

Tạm giữ 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh Công an TPHCM đang tạm giữ Phan Công Khanh (còn gọi là 'tay buôn' siêu xe hay Khanh Super) để làm rõ về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc có nhiều người nước ngoài tham gia Kiểm tra hành chính 2 căn nhà trong khu dân cư phường An Phú, thành phố Thuận An, ở Bình Dương, công an bắt quả tang nhiều người đang tham gia đánh bạc, trong đó có 12 người nước ngoài.

Cần nghiêm trị hành vi phá hoại vườn cây! (GLO)- Sau một thời gian dài chăm sóc vất vả, thời điểm cây trồng cho thu hoạch là lúc bà con nông dân gặt hái thành quả. Thế nhưng, trong chốc lát, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, cả vườn cây bị kẻ xấu phá hoại: vặt quả, bẻ cành, thậm chí chặt ngang gốc. Hành động bột phát, nhất thời đó đã đẩy chủ vườn vào cảnh điêu đứng.

Công an huyện Ia Grai thông báo tìm người bị hại (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quay clip lúc ân ái để tống tiền người phụ nữ đã có gia đình Trong những lần hẹn hò, Phạm Viết Khoa đã quay clip lúc ân ái với người phụ nữ đã có gia đình ở Thanh Hóa rồi tống tiền khi người này chấm dứt mối quan hệ.

Gia Lai: 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh ký cam kết không vi phạm pháp luật (GLO)- Chiều 7-7 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Liên quan đến Việt Á, thêm 2 đối tượng bị khởi tố (GLO)- Tối 7-7, theo Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Trần Tiến Lực (36 tuổi; trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Pleiku phát hiện 6 cơ sở vi phạm kinh doanh vật tư nông nghiệp (GLO)- Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từng bước đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp của các tổ chức cá nhân đi vào nề nếp, ổn định thị trường, từ ngày 2-6 đến ngày 30-6, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn.

Cô gái 19 tuổi dụ dỗ bán 2 thiếu nữ 14 và 15 tuổi sang Trung Quốc Ngày 7-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 2 phụ nữ có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu 2 thiếu nữ

Công an TP. Pleiku: Khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc (GLO)-Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã khởi tố nhóm 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số các đối tượng, có 1 người là cán bộ Trạm kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ).

