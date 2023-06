3 học sinh ở An Khê đuối nước tử vong: Nỗi đau người ở lại

(GLO)- Vụ 3 học sinh Trường THPT Quang Trung đuối nước tử vong tại hồ Hòn Cỏ (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xảy ra vào ngày 8-6 để lại nỗi tiếc thương cho người thân, bạn bè. Qua sự việc này, chính quyền địa phương, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, phụ huynh nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn thương tích, đuối nước gây tử vong ở trẻ em.

Nỗi đau người ở lại

3 học sinh Trường THPT Quang Trung đuối nước tử vong, gồm: Hà Xuân Trường (SN 2004, lớp 12A9; trú tại tổ 3, phường An Tân); Trần Văn Hoàng (SN 2006, lớp 11A4) và Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 2005, lớp 12A9) cùng trú tại thôn Thượng An 3 (xã Song An). Nguyên nhân ban đầu xác định do các em đến chơi tại bờ đập, trượt chân ngã xuống nước dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 8-6, các em xin bố mẹ đi chơi. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được và đã tổ chức tìm kiếm thâu đêm nhưng không có thông tin gì về các em.

Đến 5 giờ ngày 9-6, các gia đình tổ chức tìm kiếm tại khu vực hồ Hòn Cỏ (thuộc thôn An Thượng 1, xã Song An) thì phát hiện 2 chiếc xe máy và đồ dùng của các em trên bờ. Sau đó, thi thể 2 em Hoàng và Trường nổi lên mặt nước, gia đình, người thân đưa thi thể 2 em lên bờ đồng thời thông báo vụ việc cho chính quyền địa phương, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đến hiện trường tìm kiếm em Nguyễn Thị Thanh Trúc. Khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Công an vớt được Trúc lên và phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình làm thủ tục liên quan để 3 gia đình đưa thi thể các em về lo hậu sự.

Thẫn thờ nhìn di ảnh em trai Hà Xuân Trường, chị Hà Thị Xuân Phương (tổ 3, phường An Tân) nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 chị em: Tôi là chị cả, Trường thứ 2 và em trai út. Tôi chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Trường chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị em thường gọi điện động viên nhau cố gắng học tập. Trường chia sẻ đã đăng ký nguyện vọng học Chuyên ngành Thiết kế đồ họa Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. Hồ Chí Minh. Chuẩn bị đón em vào Sài Gòn học và chị em ở cùng, tôi đã thuê 1 căn nhà ở quận 12 (TP. Hồ Chí Minh). Không ngờ Trường đã bỏ tôi, người thân ra đi mãi mãi”.

Tại thôn Thượng An 3 (xã Song An) không khí tang thương bao trùm vùng quê bình yên. Tiếng khóc đan xen tiếng kèn trống khiến ai cũng xót xa, thương tiếc. Ông Dương Thành Ngộ-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thượng An 3 cho biết: Em Nguyễn Thị Thanh Trúc và em Trần Văn Hoàng là con cô, con cậu; nhà cách nhau 500m. Cả 2 chị em đều là con út trong gia đình; chăm ngoan, biết phụ giúp bố mẹ làm công việc nhà, ruộng rẫy. Bố mẹ của 2 em đều làm nông nghiệp, làm thuê nuôi các con ăn học. “Khi nghe tin 2 cháu đuối nước tử vong, bà con thôn xóm ai cũng bàng hoàng, xót thương. Chi bộ, Ban thôn, người dân đã đến viếng, động viên gia đình; thường xuyên túc trực cùng 2 gia đình lo chu toàn hậu sự cho các cháu”-ông Ngộ xúc động nói.

Trong ngôi nhà nhỏ nghi ngút khói hương, ông Nguyễn Văn Phương-bố của em Nguyễn Thị Thanh Trúc, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác, gắng gượng lo hậu sự cho con gái út. Theo ông Phương, trên Trúc có 3 chị gái đều đi học, đi làm xa. Thời gian này Trúc đang tập trung học tập, ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8-6, ông Phương gọi Trúc dậy đi học. Hơn 17 giờ chưa thấy con về, vợ chồng ông gọi điện thoại không thấy Trúc bắt máy. Đợi mãi cũng không thấy Trúc về, gia đình đã tỏa ra tìm nhưng bặt vô âm tín. “Sáng sớm ngày 9-6, mấy anh em trong họ vào khu vực hồ Hòn Cỏ ở thôn Thượng An 1 tìm kiếm thì thấy 2 chiếc xe máy dựng trên bờ hồ, bên cạnh có 2 đôi dép, túi xách của Trúc treo ở xe mà không thấy người đâu. Trong vòng 14 năm, hà bá cướp đi 2 đứa con gái yêu quý của tôi”-ông Phương nấc nghẹn.

Cùng các bạn trong lớp 11A4, Trường THPT Quang Trung đến thắp nhang tiễn biệt người bạn thân, em Thân Trung Kiên (thôn Thượng An 3, xã Song An) buồn bã chia sẻ: “Cách nhà nhau gần 400 m, bạn Hoàng thường qua rủ em đi học. Trên lớp chúng em cũng ngồi học gần nhau. Hoàng chăm ngoan, ít đi chơi, vì thế khi nghe tin bạn đuối nước tử vong em không tin đó là sự thật”.

Thầy Đào Duy Lực-Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung cho biết: Ngày 27-5, nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2022-2023. Các em học sinh khối 10, 11 nghỉ hè, nhà trường bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý. Học sinh khối 12 tiếp tục ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thời gian học tập vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần; buổi chiều và buổi tối các em tự học. Trong thời gian này, nhà trường vẫn bố trí tiết sinh hoạt chủ nhiệm và tiết chào cờ; lồng ghép tuyên truyền giáo dục các em về phòng-chống đuối nước, tai nạn gây thương tích.

“Trường hợp 3 em học sinh không may xảy ra đuối nước tử vong rất là đáng tiếc. Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng đông đảo các em học sinh đã đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình. Trước mắt nhà trường đã trích một phần kinh phí, đồng thời kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng để lo tang lễ cho các em. Thời gian tới, Trường tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của địa phương về tuyên truyền kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước cho các em học sinh. Các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa tới con em mình để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra”-thầy Lực cho biết thêm.

Tăng cường tuyên truyền

Hồ Hòn Cỏ thuộc thôn Thượng An 1, xã Song An có diện tích mặt nước gần 50.000 m2. Khu vực hồ Hòn Cỏ nằm trong quy hoạch phát triển du lịch sinh thái của thị xã An Khê. Hàng năm, hồ không chỉ cung cấp nước tưới cho hàng chục ha lúa, hoa màu của người dân mà còn là điểm đến lý tưởng của nhiều gia đình, bạn trẻ tổ chức những chuyến cắm trại, dã ngoại cùng người thân và bạn bè.

Ông Khưu Doãn Huân-Chủ tịch UBND xã Song An cho hay: “Hồ Hòn Cỏ có diện tích rộng và nước sâu. Những năm qua, cùng với chỉ đạo các thôn, làng tuyên truyền người dân không được tắm, bơi lội, xã đã cắm biển cảnh báo tại hồ. 3 em học sinh rủ nhau đến hồ chơi, ban đầu xác định do các em trượt chân, ngã xuống nước dẫn đến đuối nước tử vong. Ủy ban nhân dân xã, hội đoàn thể xã đã đến chia buồn, động viên các gia đình. Xã cũng đã báo cáo ngay vụ việc lên cấp trên”.

Nhận được tin đau lòng xảy ra trên địa bàn, sáng ngày 9-6, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã ban hành Công văn hỏa tốc chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các trường học trên địa bàn tăng cường triển khai các biện pháp phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn thị xã.

Theo Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã đã chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực quan tâm tham mưu, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc công tác này. Tuy nhiên, ngày 8-6, trên địa bàn thị xã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm làm 3 em học sinh tử vong.

“Nhằm giảm thiểu tối đa các tai nạn thương tích, đuối nước gây tử vong cho trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ, nhất là trong thời điểm nghỉ hè; Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các nội dung trong Công văn “Về việc tăng cường công tác phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn thị xã”-ông Phước nhấn mạnh.