Như Báo Gia Lai đã đưa tin, ngày 10-7-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can Vũ Văn Tiên (SN 1992, trú phường Phù Đổng, TP.Pleiku; Phó giám đốc), Đỗ Văn Xuân (SN 1981, trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku; nguyên Phó giám đốc) và Phan Văn Hùng (SN 1980, trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam; đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 81-03D) về hành vi nhận hối lộ.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Phước (SN 1990, trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku, nghề nghiệp mua bán xe) về hành vi đưa hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 2021 đến 2022, nhiều cá nhân đã gặp trực tiếp các bị can Tiên, Xuân và Hùng để đưa hối lộ nhằm được hợp thức hoá hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo cho phương tiện của mình.

Tùy vào mức độ cải tạo của phương tiện, các bị can sẽ nhận số tiền khác nhau. Riêng bị can Nguyễn Ngọc Phước, do là chủ garage và chuyên mua bán xe ô tô cũ nên khi mua được xe, Phước đã sửa chữa, độ chế thêm rồi đưa đến Trung tâm đăng kiểm 81-03D làm thủ tục đăng kiểm để bán lại kiếm lời. Qua điều tra, Phước đã đưa tiền cho các bị can trên để được hợp thức hoá 45 hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo. Đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, Cơ quan điều tra bước đầu xác định các bị can Tiên, Xuân và Hùng đã nhận hối lộ của Phước và nhiều cá nhân khác với số tiền gần 600 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, Trung tâm đăng kiểm 81-03D có vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, do 3 thành viên góp vốn và do ông Vũ Xuân Huân (SN 1965, trú tại TP. Pleiku) làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Minh Lượng (SN1970) Giám đốc và Lê Đình Vượng (SN 1982) phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên, địa chỉ lô số C50, Cụm Công nghiệp Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, TP.Pleiku về hành vi nhận hối lộ với số tiền hơn 500 triệu đồng của nhiều cá nhân để nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.