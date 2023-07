(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 Phó Giám đốc và 1 Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can khác trong vụ án về hành vi “Nhận hối lộ, đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai).