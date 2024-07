(GLO)- Sáng 1-7, tại lễ chào cờ tháng 7 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh được tặng bằng khen.

Trong tháng 6-2024, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Nổi bật là lực lượng Công an đã tiếp nhận, điều tra 84 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 79 vụ/82 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường; bắt 40 vụ/66 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Tại lễ chào cờ, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy-Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ vì đạt giải đặc biệt cuộc thi viết “Cảnh sát cơ động-lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trung tá Trương Công Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng-Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy.