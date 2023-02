(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ Phan Phùng Hải Minh (SN 1998, ở huyện Long Điền) để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm (ATTP).

Đối với vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, bị tạm giữ, theo trung tướng Tô Ân Xô, quan điểm của Bộ Công an là mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh xảy ra trong giai đoạn 2017-2019.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án xe tải lật đè bẹp xe con khiến 4 người trong gia đình thương vong để điều tra.

Công an TP.Đà Nẵng vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ, bắt 4 nghi phạm cùng 2 kg ma túy đá, hơn 16.000 viên thuốc lắc.

Các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định có dấu hiệu vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách.

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn uống, Đàm Minh Quang đã dùng tuýp sắt truy sát bạn nhậu đến cùng, gây tổn hại sức khỏe 57%. Không dừng lại ở đó, Quang còn đuổi đánh cả anh trai và chống trả lực lượng công an.

(GLO)- Thanh tra thị xã An Khê đã kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chuyển hồ sơ vụ việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học có giá trị thực hiện hơn 7,7 tỷ đồng, trong giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo đến Cơ quan điều tra Công an thị xã để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà C. cùng người thân về quê nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa. Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng.