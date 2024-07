10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW: Chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Vương quốc Anh tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh hợp tác về an ninh-quốc phòng; tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại-đầu tư.

(GLO)- Sáng 17-7, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Kla (huyện Đức Cơ) sau kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.