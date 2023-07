Vừa ra tù, 'bà trùm' đường dây trộm 100 tấn chó lại bị bắt

Giảng viên đột nhập phòng kế toán trường ĐH trộm tiền Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà, giảng viên Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng

16 tấn hóa chất sản xuất ma túy ở Kon Tum vẫn chưa được xử lý 16 tấn hóa chất và thiết bị, máy móc trong vụ án người Trung Quốc thuê nhà xưởng để sản xuất ma túy ở Kon Tum năm 2019 vẫn chưa được xử lý.

Truy tố nhóm đối tượng cướp hơn 2,3 tỉ đồng tại nhà 1 chủ tịch huyện Nhóm đối tượng có tiền án đã đột nhập vào nhà 1 chủ tịch huyện ở Đắk Lắk, khống chế vợ người này rồi cướp tổng cộng 2,3 tỉ đồng.

Lãnh án " Giết người" từ chuyện không họp lớp (GLO)-Ngày 10-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo, gồm: Phan Xuân Hảo (SN 1994) 12 năm tù; Nguyễn Chí Bình (SN 1996) 9 năm tù và Phạm Thái Sơn (SN 1994, cùng trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) 6 năm tù cùng về tội “Giết người”.

3 đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm 81-03D nhận hối lộ gần 600 triệu đồng (GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, qua điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bước đầu xác định, 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 81-03D, thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai (tổ 5, phường Chi Lăng, TP. Pleiku ) đã nhận hối lộ của nhiều cá nhân với số tiền gần 600 triệu đồng.

Công an Đắk Lắk thông tin về vụ tai nạn chết người liên quan con trai một giám đốc sở Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến một thai phụ và một thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn tử vong trên một đại lộ thi công chưa hoàn thiện.

Khởi tố 5 bị can thao túng chứng khoán, thu lời hơn 157 tỉ đồng Các đối tượng đã chỉ đạo sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua bán, tạo ra cung cầu giả, đẩy giá 3 mã cổ phiếu tăng bất thường rồi bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính hơn 157 tỉ đồng

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ đồng để 'chạy án' Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD từ 2 lãnh đạo doanh nghiệp để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, nhằm giúp chạy án

Khởi tố, tạm giam 2 Phó Giám đốc và Đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm 81-03D (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 Phó Giám đốc và 1 Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can khác trong vụ án về hành vi “Nhận hối lộ, đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai).

Tạm giữ 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh Công an TPHCM đang tạm giữ Phan Công Khanh (còn gọi là 'tay buôn' siêu xe hay Khanh Super) để làm rõ về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc có nhiều người nước ngoài tham gia Kiểm tra hành chính 2 căn nhà trong khu dân cư phường An Phú, thành phố Thuận An, ở Bình Dương, công an bắt quả tang nhiều người đang tham gia đánh bạc, trong đó có 12 người nước ngoài.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng cùng các đồng phạm hầu tòa ngày 11-7 Nhận hối lộ hàng trăm tỉ đồng trong đại án chuyến bay giải cứu, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 53 đồng phạm bị đưa ra xét xử ngày 11-7

Chư Sê: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2023 (GLO)- Ngày 7-7, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Pleiku tổ chức 3 phiên tòa xét xử trực tuyến (GLO)-Trong 2 ngày 5 và 6-7, Tòa án nhân dân TP. Pleiku tiến hành xét xử sơ thẩm 3 vụ án, gồm: 1 vụ “Trộm cắp tài sản” và 2 vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” bằng hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu tại Tòa án nhân dân thành phố và Nhà Tạm giữ Công an TP. Pleiku.

Công an huyện Ia Grai thông báo tìm người bị hại (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh ký cam kết không vi phạm pháp luật (GLO)- Chiều 7-7 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Liên quan đến Việt Á, thêm 2 đối tượng bị khởi tố (GLO)- Tối 7-7, theo Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Trần Tiến Lực (36 tuổi; trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

