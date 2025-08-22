Vietnam Report công bố top 30 tập đoàn chiến lược Việt Nam 2025

Trong danh sách này có top 10 doanh nghiệp dẫn đầu ALPHA30 năm 2025 gồm: FPT, PAN Group, Sovico, Viettel, Masan, Gemadept, Tân Cảng Sài Gòn, Thế Giới Di Động, Vingroup và SSI.

Đây là bảng xếp hạng thường niên nhằm tôn vinh những tập đoàn đạt hiệu quả vượt trội, có khả năng kiến tạo hệ sinh thái, nâng chuẩn quản trị và thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khung phân tích 3D Framework với ba trụ cột: Hiệu quả đầu tư và tài chính; Quản trị và sức bật; Tầm ảnh hưởng và lãnh đạo: Về hiệu quả tài chính, tốc độ tăng trưởng doanh thu kép (CAGR) giai đoạn 2020 -2024 của ALPHA30 đạt 11,6%, thấp hơn mức tăng trưởng GDP danh nghĩa 16,3%. Tuy nhiên, nhiều tập đoàn đã chủ động tái cấu trúc, thoái vốn khỏi lĩnh vực biên lợi nhuận thấp để tập trung nguồn lực vào các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao hơn.

Ảnh: Vietnam Report

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm gần nhất của ALPHA30 đạt 9,5%, cao hơn mức 5,5% của nhóm doanh nghiệp tiệm cận. Trong khi đó, tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) trung bình đạt 4,7%, thấp hơn mức 4,8% của nhóm đối sánh, phản ánh đặc thù đầu tư quy mô lớn và dài hạn.

Các tập đoàn trong ALPHA30 thể hiện sự đa dạng trong cách kiến tạo thương hiệu và định vị chiến lược, đó là: Mô hình gắn với lãnh đạo cá nhân (như: Sovico, T&T, BRG với hình ảnh lãnh đạo gắn liền thương hiệu); Mô hình truyền thông hướng đến thị trường vốn (như: Masan, Thế Giới Di Động, Gelex, PAN Group); Mô hình gắn với khát vọng quốc gia (như: Vingroup với câu chuyện “Made in Vietnam” toàn cầu, Viettel với vai trò trụ cột an ninh công nghệ và chuyển đổi số).

Theo Vietnam Report, “Alpha” (α) vốn là thước đo hiệu suất sinh lời vượt trội, nhưng trong bối cảnh mới cần một định nghĩa toàn diện hơn. Khái niệm “Alpha 2.0 - Năng lực kiến tạo” được đưa ra nhằm nhấn mạnh đến năng lực tạo ra kết quả bền vững, biến doanh nghiệp từ vai trò hưởng lợi từ thị trường sang định hình thị trường.

ALPHA30 không chỉ là bảng xếp hạng doanh nghiệp, mà còn là “tấm bản đồ chiến lược” giúp cộng đồng kinh doanh và giới đầu tư nhận diện các tập đoàn dẫn đầu, học hỏi mô hình thành công và dự báo xu hướng phát triển trong tương lai.

Lễ công bố ALPHA30 năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 10-2025 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình vinh danh Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 10 công ty uy tín các ngành kinh tế trọng điểm.