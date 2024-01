Vạch trần bộ mặt đối tượng tung tin đồn “ma lai” xuất hiện ở buôn H'Lang

Qua điều tra xác minh, Công an huyện Krông Pa xác định người đăng tải nội dung “ma lai” xuất hiện ở buôn H'Lang là đối tượng Siu Thoan (trú tại huyện Phú Thiện) và đối tượng Ksor Non (trú tại xã Chư Rcăm). Đây là 2 đối tượng đang sống lưu vong tại Thái Lan.

Theo đó, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh về một chùm tóc giả và bộ nội tạng động vật treo trên cây rồi phao tin đây là “ma lai” ăn thịt người xuất hiện ở buôn HLang.

Thiếu tá Mai Văn Năng-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa-cho biết: Trước đây, đối tượng Siu Thoan và Ksor Non vi phạm pháp luật Việt Nam và đã bị xử lý trách nhiệm hình sự. Trong đó, Siu Thoan phạm tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, còn Ksor Non phạm tội “Hủy hoại rừng”.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, 2 đối tượng này được chính quyền địa phương tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, khi trở về sinh sống tại địa phương, 2 đối tượng không tu chí làm ăn mà tìm cách trốn sang nước ngoài rồi thực hiện các hành vi chống phá chính quyền và tuyên truyền mê tín dị đoan.

Theo Thiếu tá Năng, mục đích của các đối tượng khi tung tin đồn về sự xuất hiện của “ma lai” nhằm gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, từ đó gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

“Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện đã tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy Krông Pa chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhiều già làng, chức sắc tôn giáo cũng đã trực tiếp lên án hành vi của 2 đối tượng và mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý cụ thể”-Thiếu tá Năng cho hay.

Ông Nay Tuyên (buôn H'Lang) bức xúc nói: “Đây là sự lừa dối của các đối tượng phản động. Chúng lấy tóc giả, nội tạng động vật treo trên cây rồi tự cắt ghép đưa lên mạng xã hội và gieo rắc thông tin không đúng sự thật. Bà con đã tố cáo hành vi của bọn chúng đến lực lượng chức năng. Thực sự, sống tầm này tuổi, tôi cũng chưa từng thấy “ma lai” là gì”.

Còn ông Nay Pher-Trưởng ban Công tác Mặt trận, thành viên Ban Trị sự Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam buôn H'Lang thì chia sẻ: “Ma lai” không có thật. Sau khi giải thích, người dân đã hiểu và không còn lo sợ nữa.

Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền người dân không nghe theo lời dụ dỗ, kích động của kẻ xấu; phải xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan”.

Trao đổi với P.V, Đại úy Nguyễn Văn Thư-Trưởng Công an xã Chư Rcăm-thông tin: Từ khi Siu Thoan và Ksor Non trốn sang nước ngoài, Công an xã đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và phổ biến cho người dân về việc 2 đối tượng này có những video clip bịa đặt, nói xấu chính quyền, tuyên truyền mê tín dị đoan trên các trang mạng xã hội.

Sau khi 2 đối tượng này đăng tải nội dung “ma lai” xuất hiện trên địa bàn, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân tại buôn H'Lang và trên địa bàn xã. Qua đó, người dân đã nhận biết được âm mưu của các đối tượng.