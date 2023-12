Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tham dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị bưu chính-viễn thông đứng chân trên địa bàn.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu. Đến nay, 18 mục tiêu đã hoàn thành (đạt 29%), 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao (chiếm 43,5%) và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn (chiếm 27,5%).

Năm 2023, chuyển đổi số quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Theo đó, chỉ số Đổi mới sáng tạo của nước ta năm nay tăng 2 bậc so với năm 2022; chỉ số Bưu chính đạt cấp độ 6/10 (tăng 1 cấp so với kỳ đánh giá vào năm 2021). Ở cả 2 chỉ số này, Việt Nam đều xếp thứ hạng 46 và liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. Chỉ số chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam dự báo đạt 0,75.

Báo cáo của Google đánh giá tốc độ phát triển kinh tế số của Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp (2022-2023), cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%; tốc độ phát triển kinh tế số của nước ta vào khoảng 20%/năm, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Trong năm, Việt Nam đã có hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu từ thị trường nước ngoài (tăng hơn 7% so với năm 2022); tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài ước đạt 7,5 tỷ USD (tăng 4% so với năm 2022). Doanh thu của các khu công nghệ thông tin tập trung vào khoảng 15 triệu USD/1ha/1 năm (cao hơn khoảng 15 lần so sánh với doanh thu của các khu công nghiệp).

Ngoài ra, nước ta nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về số lượng lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động trong 2 năm liên tiếp (2022-2023). Số lượng người dùng trên các nền tảng số Việt Nam tăng trưởng 46% so với năm 2022. Trong đó, 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn là VneID của Bộ Công an, VssID của Bảo hiểm Xã hội và Thanh niên Việt Nam của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đến hết năm 2023, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh và 528/1.086 thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Trong năm, nước ta cũng đạt được các thành tích ấn tượng tại các cuộc thi quốc tế về an toàn thông tin ở cả cấp độ chuyên gia và cấp độ trẻ.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá về kết quả triển khai chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Dịp này, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng dành thời gian hướng dẫn về việc phổ cập hạ tầng số, chữ ký số và hợp đồng điện tử.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng ý kiến thảo luận của các bộ, ngành, địa phương tại phiên họp, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với chủ đề: “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số-Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Trong đó, phổ cập hạ tầng số có 9 nhiệm vụ; phổ cập các yếu tố nền tảng cho kinh tế số có 5 nhiệm vụ; đồng thời có 6 bài toán lớn về sáng tạo ứng dụng số đặt hàng các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác chuyển đổi quốc gia đạt được trong năm 2023. Nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Chính phủ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 gắn với chủ đề của quốc gia; quá trình triển khai thực hiện cần bám sát tình hình thực tế.

Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị việc chuyển đổi số phải gắn với thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số quốc gia, nhất là xây dựng nền kinh tế số trong thời gian tới, chúng ta phải luôn có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với phương pháp khoa học, thực tiễn, hiệu quả, kiên quyết không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia…