Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dân

(GLO)- Ngày 18-12, đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở đạo Công giáo và đạo Tin lành tại huyện Mang Yang và huyện Đak Đoa nhân dịp lễ Giáng sinh 2023.

(GLO)- Nhờ áp dụng quy trình sản xuất 5S, xây dựng đội ngũ an toàn vệ sinh viên gắn với công tác thanh-kiểm tra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

(GLO)- Sáng 16-12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.