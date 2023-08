Gia Lai triển khai 10 nội dung hợp tác về chuyển đổi số với VNPT và Viettel

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, phối hợp với Tập đoàn Viettel và Tập đoàn VNPT (gọi chung là doanh nghiệp) triển khai thử nghiệm các giải pháp, nhiệm vụ về chuyển đổi số được các doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ, nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

Cụ thể, có 10 nhiệm vụ, dự án hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp gồm: 2 nhiệm vụ, dự án do Tập đoàn Viettel đề xuất hỗ trợ (Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp; Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tập trung); 2 nhiệm vụ, dự án do Tập đoàn VNPT đề xuất hỗ trợ (Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức; Triển khai Nền tảng cửa khẩu số); 6 nhiệm vụ, dự án do Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Viettel cùng đề xuất hỗ trợ (Nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; Nâng cao số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; Cổng dữ liệu mở tỉnh Gia Lai; Triển khai Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành Công thương; Triển khai Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo tính khả thi, đem lại hiệu quả thiết thực, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Viettel chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh có liên quan việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số nói trên theo đúng như đề xuất của các doanh nghiệp đã cam kết.

Tại công văn cũng yêu cầu khi kết thúc thời gian thử nghiệm, các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trực thuộc của VNPT và Viettel tổ chức đánh giá kết quả triển khai và báo cáo, đề xuất kế hoạch trong thời gian tiếp theo về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Xem Phụ lục: Các nhiệm vụ thực hiện cải thiện chỉ số DTI do VNPT và VIETTEL hỗ trợ triển khai tại tỉnh Gia Lai từ năm 2023.