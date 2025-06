Công nghệ đột phá phục chế tranh cổ chỉ trong vài giờ

Bức tranh sơn dầu thế kỷ 15 bị hư hỏng được phục chế mà không làm thay đổi bản gốc.

(Ảnh: Smithsonian magazine)

Các nhà khoa học Mỹ vừa thử nghiệm kỹ thuật mới trên một bức tranh sơn dầu thế kỷ 15 bị hư hỏng nặng bằng phương pháp mặt nạ kỹ thuật số - một bước tiến công nghệ giúp phục chế tranh cổ nhanh hơn, chính xác hơn - mà không làm thay đổi bản gốc.

Theo Mit News, phục chế tác phẩm nghệ thuật là một công việc có yêu cầu rất cao, đòi hỏi đôi tay vững vàng và đôi mắt tinh tường. Trong nhiều thế kỷ, các bức tranh cổ được phục chế bằng cách xác định các điểm cần sửa chữa, sau đó pha màu thật chính xác để tô vào từng khu vực tại một thời điểm. Thông thường, một bức tranh có thể có hàng nghìn vùng nhỏ cần được sửa chi tiết. Việc phục chế một bức tranh có thể mất từ ​​vài tuần, vài tháng, thậm chí có tác phẩm phải mất hơn một thập kỷ.

Dùng mặt nạ kỹ thuật số để phục hồi tranh. (Video: Mit News)

Bức tranh từ thế kỷ 15 vừa được các nhà nghiên cứu thử nghiệm phương pháp mặt nạ in kỹ thuật số để sửa chữa những hình ảnh bị hỏng. Thay vì mất nhiều thời gian để vệ sinh, phân tích và chỉnh sửa, quá trình này chỉ mất 3 tiếng rưỡi. Phương pháp này hoạt động bằng cách tái tạo kỹ thuật số các phần bị mất của bức tranh, sau đó in lên một tấm ép với màu sắc chính xác. Mặt nạ in được đặt trực tiếp lên tác phẩm nghệ thuật bị hỏng, khôi phục hình ảnh mà không làm thay đổi bản gốc. Quy trình này sử dụng hơn 57.000 màu độc đáo và phủ hơn 66.000 mm vuông.

Bức tranh được phục chế với mặt nạ laminate. (Ảnh: Franetic)

Hiện tại, phương pháp này đang có hiệu quả với các bức tranh có bề mặt nhẵn, được phủ vecni. Các chuyên gia cho rằng, phương pháp này có thể giúp các bảo tàng khôi phục nhiều tác phẩm hơn. Đồng thời, hy vọng quá trình phục chế vật lý kết hợp với công nghệ kỹ thuật số, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho công tác bảo tồn nghệ thuật tương lai./.