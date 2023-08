Tin liên quan Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới...

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề mới phát sinh được tập trung giải quyết. Tỉnh cũng quyết liệt chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc; khẩn trương rà soát và tập trung giải quyết các kiến nghị của các địa phương, người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể: tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch; kế hoạch sử dụng đất các địa phương chậm hoàn thành; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến tiến độ; giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác tiếp tục duy trì ở mức cao; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn nhiều tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra. Ngoài ra, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của tỉnh thấp hơn so với năm học trước; bệnh dại tiếp tục xảy ra; tình trạng tai nạn đuối nước xảy ra nhiều...

Theo chương trình dự kiến, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về kết quả của 3 Tổ công tác về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách gắn với giải pháp trong thời gian tới; công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, tiến độ triển khai các dự án đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiến độ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thu-chi ngân sách 7 tháng năm 2023 và các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm; công tác chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, bão lũ; tiến độ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023; tiến độ xây dựng các loại quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ thu hút đầu tư, quy hoạch chung TP. Pleiku.

Cùng với đó, hội nghị cũng dành thời gian để đánh giá về công tác khám chữa bệnh, phòng-chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024; việc triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương; việc kiện toàn các chức danh tại các cơ quan, đơn vị; công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tháng 7 và 7 tháng đầu năm…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thống nhất với dự thảo chương trình hội nghị; đồng thời, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành trên cơ sở nhiệm vụ được giao tập trung thảo luận, tìm ra nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế để khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.