Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai: Họp báo định kỳ quý II-năm 2024

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo tỉnh và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu hầu hết đều bằng và vượt so với cùng kỳ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tăng cao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, du lịch tiếp tục phát triển tốt. Chế độ, chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nghĩa tình đối với người có công với cách mạng được chú trọng. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia.

An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoàn thành 100% kế hoạch tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ năm 2024. Công tác đối ngoại được thực hiện tốt. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục chủ động rà soát các vướng mắc để tập trung tháo gỡ, tăng cường đi cơ sở, làm việc với địa phương; rà soát và tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội trong tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa đạt như kỳ vọng; một số dự án xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2024 chưa đủ điều kiện phân bổ vốn; chưa đề xuất duyệt kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều tiềm ẩn; tình trạng hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống người dân.

Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, tội phạm trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí. Một số sở, ngành, địa phương, cá nhân chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh, công tác phối hợp giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ, chậm đề xuất, chất lượng chưa cao.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn đã nêu một số câu hỏi liên quan đến những vấn đề “nóng” trên địa bàn tỉnh thời gian qua như: 359 ha cao su trên đất rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch (huyện Chư Prông); cắt điện Nhà máy Cấp nước Chư Sê khiến hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng; phân lô đất nền tại TP. Pleiku…

Nhiều ý kiến cũng phản ánh về việc một số sở, ngành thiếu sự phối hợp, chậm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trước những vụ việc được dư luận quan tâm. Trước những câu hỏi và phản ánh trên, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp để làm rõ thông tin liên quan.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin tuyên truyền, giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh của tỉnh. Những phản ánh của báo chí cũng giúp tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình thực tế để điều chỉnh công tác quản lý, điều hành.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh mong muốn các phóng viên, nhà báo tiếp tục đưa thông tin trên tinh thần xây dựng; lãnh đạo tỉnh cũng sẵn sàng cầu thị, tiếp nhận phản ánh của báo chí liên quan đến những khó khăn gặp phải trong quá trình tác nghiệp để kịp thời hỗ trợ.