UBND tỉnh Gia Lai trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri về ổn định sản xuất sau tái định cư thủy điện An Khê - Ka Nak

(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan việc ổn định sản xuất sau tái định cư thủy điện An Khê-Ka Nak; hoạt động TTYT huyện Đức Cơ; cấp GCNQSD đất tại Khu đất Làng quân nhân Lữ đoàn 234-Quân đoàn 3; đất do Binh đoàn 15 quản lý tại tổ 6, phường Yên Thế (TP. Pleiku) đang có gần 300 hộ dân sử dụng sản xuất nông nghiệp ổn định trên 30 năm.

Theo đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 và các kiến nghị chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm theo Nghị quyết 300/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 của HĐND tỉnh, Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28-6-2024 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười chín, HĐND tỉnh khóa XI và Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27-9-2024 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Cử tri huyện Kbang kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An Khê - Ka Nak (cụm Kanak) giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện”.

* Kết quả giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn các sở, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục các dự án đầu tư công dự kiến sẽ đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tại văn bản số 2180/SKHĐT-QH,TH- ODA ngày 07/8/2024. Theo đó đã đề nghị các sở, ngành, địa phương “Tập trung ưu tiên các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay liên quan đến đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi, chính sách an sinh xã hội... đã được UBND tỉnh báo cáo giải quyết đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030”. Đến ngày 10/9/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề xuất của 02 địa phương: (1) UBND huyện Krông Pa đề xuất Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện Sông Ba Hạ với nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là 39,783 tỷ đồng. (2) UBND huyện K’Bang đề xuất Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện An Khê - Kanak với nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là 42,852 tỷ đồng. (3) UBND huyện Ia Grai chưa có văn bản đề xuất. Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa các dự án trên vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cử tri huyện Đức Cơ kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh sớm kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ và có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Trung tâm Y tế huyện, vấn đề này cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng hơn 01 năm nay vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

* Kết quả giải quyết: a) về công tác kiện toàn nhân sự Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: Hiện nay, Ban Giám đốc của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ có 03 Phó Giám đốc và khuyết chức danh Giám đốc. Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Sở Y tế đã có văn bản số 4051/SYT-TCCB tạm giao quyền phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cho ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Đến nay, công tác quản lý điều hành Trung tâm y tế huyện Đức Cơ cơ bản thông suốt, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đối với chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: Ngày 01/11/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số số 3798-CV/BTCTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương thực hiện quy trình nhân sự bổ sung chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (Sở Nội vụ đã có văn bản số 2492/SNV-CCVC ngày 04/11/2024 triển khai đến Sở Y tế để tổ chức thực hiện). Như vậy, việc kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Sở Y tế cơ bản triển khai thực hiện xong. b) về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Y tế cấp huyện nói chung và Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ nói riêng, Sở Y tế đã, đang triển khai thực hiện như sau: - Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn nhân lực các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện, Trưởng/Phó các khoa phòng, các Trạm Y tế cấp xã. - Nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ người bệnh; quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình trong khám chữa bệnh và tinh thần chăm sóc, phục vụ người bệnh từ huyện đến cơ sở. - Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn, các thôn làng theo mùa, hướng dẫn các Trạm y tế xã tăng cường theo dõi, giám sát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng cho công tác phòng chống các bệnh dịch. Thực hiện tiêm chủng an toàn, đầy đủ các loại vắc-xin cho trẻ trong độ tuổi quy định. - Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Y tế và thực hiện chương trình kết hợp quân dân y ở các xã biên giới; - Đầu tư và tăng cường công tác quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở, vật chất cho Trung tâm y tế, trạm y tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương (Năm 2023, từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế, Trung tâm y tế huyện Đức Cơ được đầu tư 52 tỷ đồng; xây dựng mới Trạm y tế thị trấn Chư Ty và nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế các xã la Pnôn, la Lang và la Dơk; đến nay đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao sử dụng). - UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 22/7/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” trong toàn ngành y tế, trong đó có xây dựng hệ thống ngành y tế huyện Đức Cơ. Đồng thời, tại Kế hoạch số 2158/KH-UBND ngày 18/09/2024 của UBND tỉnh theo lộ trình đến ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố theo hướng chịu sự quản lý toàn diện của UBND cấp huyện; do vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đức Cơ nói riêng và UBND các huyện, thị xã, thành phố nói chung triển khai đảm bảo nhiệm vụ theo Kế hoạch và Đề án phát triển ngành y tế của UBND tỉnh.

3. Cử tri thành phố Pleiku kiến nghị:

* Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm giải quyết đất Quốc phòng đã cấp cho quân nhân thuộc Lữ đoàn 234 - Quân Đoàn 3 quản lý. vấn đề này cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được cấp có thẩm quyền trả lời và giải quyết .

* Kết quả giải quyết: Việc giải quyết kiến nghị cử tri cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan Khu đất Làng quân nhân Lữ đoàn 234 - Quân đoàn 3, xã Diên Phú, thành phố Pleiku; UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, có nhiều văn bản chỉ đạo; Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiều văn bản hướng dẫn cho UBND thành phố Pleiku và Lữ đoàn 234 - Quân đoàn 3. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc nên chưa cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Đến nay, Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành cơ bản đã tháo gỡ các vướng mắc này. Theo Quyết định số 33/QĐ-ƯB ngày 05/01/1998 của UBND tỉnh Gia Lai thì Làng quân nhân Lữ đoàn 234 tại thôn 5, xã Diên Phú, thành phố Pleiku không có nguồn gốc là đất quốc phòng; địa phương trực tiếp quản lý, trên thực tế một phần diện tích quy hoạch phân lô đất ở nông thôn đã được Lữ đoàn 234 phân cho 87 trường hợp là cán bộ, nhân viên nguyên công tác tại Lữ đoàn để xây dựng nhà ở. Đề nghị UBND thành phố Pleiku theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết đất hộ gia đình cá nhân; trên cơ sở các quy định hiện hành và quy hoạch Làng quân nhân Lữ đoàn 234 được phê duyệt, quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn mới xã Diên Phú để triển khai các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc Khu đất Làng quân nhân Lữ đoàn 234 tại thôn 5, xã Diên Phú theo đúng quy định của pháp luật.

* Liên quan đến đất do Binh đoàn 15 quản lý, hiện nay, tại tổ 6, phường Yên Thế có gần 300 hộ dân tại 06 khu vực đất, Nhân dân đang sử dụng ổn định trên 30 năm (chủ yếu làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp). Binh đoàn 15 đã bàn giao 05 khu vực đất cho UBND thành phố Pleiku quản lý, đa số các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do còn một số vướng mắc về thời điểm sử dụng và tạo lập tài sản trên đất. Còn 01 khu đất, diện tích khoảng 6 ha đất (cuối đường Nguyễn Nhạc, Trần Văn ơn, Nguyễn Lữ) do Quân khu V quản lý chưa được bàn giao về UBND thành phố (đã cấp đất cho hơn 247 hộ gia đình nguyên là cán bộ, chiến sỹ, nhân viên sử dụng từ những năm 1991, 1993 đến nay); đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sinh sống tại khu đất này.