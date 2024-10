Triển khai thực hiện Văn bản số 140/BC-ĐĐBQH ngày 25-7-2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết như sau:

* Kiến nghị:Trên địa bàn huyện Krông Pa thời gian gần đây thường xảy ra các vụ hỏa hoạn, tuy nhiên, huyện chưa được đầu tư trang bị xe cứu hỏa, xe cứu hỏa từ thị xã Ayun Pa đến không kịp thời để chữa cháy. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư xe cứu hỏa cho huyện Krông Pa.

* Kết quả giải quyết:

- Huyện Krông Pa nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, có diện tích 1.628 km2, dân số năm 2023 là 91.967 người, gồm 1 thị trấn và 13 xã. Địa phận Krông Pa cách Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai gần nhất khoảng 14 km và xa nhất khoảng 100 km.

Toàn huyện có 77 đội dân phòng (gồm 770 người) đã được tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đã xây dựng và ra mắt 86 mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”; vận động 100% hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy.

Tuy nhiên, Công an huyện Krông Pa chưa được thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (Trong 5 năm gần đây trên địa bàn xảy ra 07 vụ cháy, nổ, làm chết 01 người (số liệu từ năm 2020 đến tháng 6/2024)).

- Căn cứ Đề án số 10/ĐA-BCA-C07, ngày 15/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an “Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Kế hoạch số 131/KH-BCA-C07, ngày 15/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện Đề án 10/ĐA-BCA-C07, Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 999/KH-CAT-PC07, ngày 07/7/2023 về xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 50% Công an cấp huyện có Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và trang bị tối thiểu 02 xe chữa cháy đối với các Đội đã thành lập; đến năm 2030, 100% Công an cấp huyện có Đội Cảnh sát PCCC và CNCH được trang bị tối thiểu 02 xe chữa cháy và các trang thiết bị kèm theo[1].

- Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan tham mưu thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Để thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công an địa phương cần nhiều điều kiện như trụ sở, doanh trại, cơ sở, vật chất, lực lượng, phương tiện, con người,... trước mắt Công an tỉnh ưu tiên bố trí, thành lập tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô, tính chất, hoạt động của từng địa phương; mặc khác, còn phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy được bố trí về Công an tỉnh, do đó hiện nay Công an tỉnh chưa đủ phương tiện để thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công an huyện Krông Pa.

- Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất Bộ Công an về việc thành lập các Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công an các địa phương và đề xuất các nguồn kinh phí, nguồn vốn hỗ trợ để trang bị phương tiện xe chữa cháy đối với các Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hiện tại, đã thành lập 01 Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an thành phố Pleiku; triển khai thành lập 01 Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Đức Cơ.