Tuyên truyền phòng ngừa "tín dụng đen” cho 100 hội viên, phụ nữ huyện Ia Grai

(GLO)- Sáng 7-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Ia Grai truyền thông tín dụng an toàn, góp phần hạn chế “tín dụng đen” cho 100 Chi hội trưởng, hội viên nòng cốt, phụ nữ dân tộc thiểu số trong huyện.

Tại buổi truyền thông, học viên được nghe báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh thông tin các nội dung như: thực trạng “tín dụng đen”; các hình thức quảng cáo dịch vụ cho vay; thủ đoạn cho vay và đòi nợ của hoạt động “tín dụng đen”; hậu quả, cách phòng tránh và trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh trước vấn nạn “tín dụng đen”; hướng dẫn cách tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, cách lập và quản lý chi tiêu khoa học, hợp lý; tham gia các hình thức tiết kiệm tại hộ gia đình.

Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa “tín dụng đen” cho hội viên phụ nữ; giúp chị em hiểu biết về giao dịch, vay mượn, sử dụng vốn an toàn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Dịp này, Hội LHPN xã Ia Hrung đã ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” gồm 25 thành viên, trong đó, Ban chủ nhiệm có 3 thành viên.