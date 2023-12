Tử hình đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng vụ án, vào lúc 00 giờ 35 phút ngày 21-7-2021 tại làng Rồi (xã la Phí, huyện Chư Păh), Công an tỉnh đã triển khai lực lượng bắt quả tang 2 đối tượng gồm Dương Hồng Thái (SN 1988, trú tại thôn Tân An, xã la Sao, huyện la Grai) điều khiển xe ô tô BKS 81C-189.81 (do Thái là chủ sở hữu) chở đối tượng Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1999, trú tại hẻm 21 Ngô Thì Nhậm, TP. Pleiku) từ Kon Tum về Gia Lai. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ gần 1 kg ma túy đá.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái và vợ là Lê Trang Mỹ Dung (SN 1989; trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) và nhà ở của Nguyễn Huy Toàn (SN 1989; trú tại số 16 Trần Phú, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) và Hà Công Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Lực lượng Công an tiếp tục thu giữ gần 207 gram ma túy đá,16 viên đạn và một số tang vật có liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh tại hẻm 21 Ngô Thì Nhậm (TP. Pleiku), Cơ quan Điều tra thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen.

Từ tháng 7-2020 đến ngày 19-7-2021, Thái, Dung, Toàn đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng khác nhau trên các địa bàn huyện Ia Grai, huyện Đak Đoa, huyện Chư Păh và TP. Pleiku. Việc liên hệ, thỏa thuận số lượng, giá cả, địa điểm giao nhận tiền, ma túy được Thái và đồng phạm thực hiện trên ứng dụng Zalo, Facebook. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Điều tra, các bị cáo Linh, Dung, Toàn, Tuấn đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Thái liên tục chối bỏ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa xét xử, Thái khai nhận số ma túy thu giữ tại nhà riêng là mua về để sử dụng, còn gần 1 kg ma túy đá thu giữ khi bắt quả tang là bị người khác hãm hại, bỏ lên xe lúc nào không biết. Tuy nhiên, những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cùng với số tiền mà các bị can, người liên quan chuyển khoản cho Thái để mua ma túy đã đủ căn cứ để kết tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Thái và các đồng phạm.

Án tử cho trùm ma túy Thái là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với kẻ phạm tội không hối cải. Linh biết Thái đã có gia đình nhưng vẫn tin vào tình cảm mù quáng, đồng phạm với Thái thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhận bản án chung thân. Xuyên suốt quá trình điều tra, Dung đã tự nguyện giao nộp tang vật, thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ nên tòa tuyên phạt mức án 20 năm tù. Tổng phạt tù với Toàn và Tuấn là 41 năm về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.