Từ 1-6, giải thể Ủy ban ATGT quốc gia và Ban ATGT các địa phương

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và Ban ATGT các địa phương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2026.

Theo đó, chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban ATGT quốc gia sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và nội dung có liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương.

Đồng thời, chấm dứt hoạt động của Ban ATGT các địa phương. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban ATGT tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành. Việc sắp xếp, phối hợp xử lý về trật tự, ATGT ở địa phương thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Về phương án giải thể, đối với Ủy ban ATGT quốc gia, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trước đây do Ủy ban ATGT quốc gia thực hiện theo quy định, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia và các chức danh khác có liên quan theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Ban ATGT, UBND các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban ATGT về các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm; tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan…