Truy tố nhóm dùng súng nhựa cướp ngân hàng Sacombank

Cần tiền trả nợ, Thiện rủ 2 đồng phạm dùng súng nhựa đi cướp ở Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Phú Lợi trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8, TPHCM).

Ngày 21-1, Viện KSND quận 8 (TPHCM) đã ban hành cáo trạng trạng truy tố Trương Minh Thiện, Trương Vĩnh Xương, Hà Vỹ Toàn về tội “Cướp tài sản” và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND quận 8 để đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 1-3-2023, do cần tiền trả nợ nên Thiện rủ Xương và Toàn đi cướp ngân hàng. Thiện phân công Xương vào Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank trên đường Trần Hưng Đạo (phường 5, quận 5, TPHCM) ngồi xem có ai rút tiền thì báo cho Thiện, Toàn để vào dàn cảnh cướp tiền của khách.

Khi Xương vào ngân hàng chờ vài phút nhưng không thấy ai nên cả nhóm rời đi. Sau đó, nhóm đi khảo sát một số ngân hàng khác để ra tay. Nhóm chọn Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank Phú Lợi trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8) để ra tay vì tại đây bảo vệ không được trang bị súng, công cụ hỗ trợ.

Khoảng 14 giờ ngày 3-3-2023, nhóm đi đến ngân hàng và Thiện đậu xe bên lề đường đối diện cho Xương trông giữ, cảnh giới. Riêng Thiện, Toàn vào ngân hàng lấy số thứ tự và chờ tại ghế khách hàng.

Bất ngờ, Thiện đứng dậy, rút một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen từ trong túi ra giơ xung quanh và nói: “Mọi người đứng im, đưa hết tiền đây!”. Bảo vệ và nhân viên hoảng sợ nên làm theo, Thiện nói Toàn vào bên trong lấy tiền.

Toàn đi vào trong nhưng không tìm thấy tiền. Sợ bị bắt, nên Toàn cùng Thiện bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Sau đó, Thiện đi nhậu cùng bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, Thiện và Xương bị công an bắt giữ. Đến ngày 7-3-2023, Toàn đến công an đầu thú. Qua khám xét nhà của Thiện, công an thu giữ cây súng đồ chơi bằng nhựa màu đen.

Qua giám định, khẩu súng trên không phải vũ khí quân dụng mà là loại súng sử dụng lò xo nén bắn đạn bi nhựa, thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Tại cơ quan công an, Thiện khai đặt mua trên súng đồ chơi bằng nhựa giá 200.000 đồng để bắn chuột, rồi mang theo súng để uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng trong lúc cướp ngân hàng.