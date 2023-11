Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong số các bị can có bà Trương Mỹ Lan.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐCSKT-MT về truy tìm người bị tố giác liên quan đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.

(GLO)- Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo do người dân giao nộp trong năm 2023.

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, khám phá 27 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 32 bị can, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.