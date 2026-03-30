Truy tìm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 570 triệu đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo truy tìm Hồ Sỹ Tuấn (SN 1996, trú tại thôn 4, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) để làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 570 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định: Tuấn từng là cán bộ Công an tỉnh Nghệ An, đã xuất ngũ từ cuối năm 2025. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 và năm 2025, Tuấn có mối quan hệ làm ăn với anh H. (xã Ia Hrung) trong cùng nhóm Zalo về mua bán vé máy bay.

Công an tỉnh đang truy tìm Tuấn liên quan đến vụ lừa đảo 570 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Anh H. góp vốn cùng với Tuấn mua vé máy bay cho các đoàn khách. Với mỗi đoàn khách giao dịch thành công, Tuấn sẽ chia hoa hồng hậu hĩnh cho anh H.

Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Tuấn chi hoa hồng sòng phẳng, đúng thời hạn. Từ đó, Tuấn dụ dỗ anh H. tiếp tục góp vốn với số tiền lớn hơn để đầu tư vào lĩnh vực này. Khi đã nhận 570 triệu đồng từ anh H., đối tượng đã cắt liên lạc, hiện không xác định được nơi ở nên nạn nhân đến trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi thấy người bị tố giác đề nghị thông báo ngay đến đơn vị tại 267A Trần Phú (phường Diên Hồng), gặp điều tra viên Chu Anh Thuận (SĐT 0961.292.212).