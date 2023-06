Mật phục, bắt giữ cặp đôi vận chuyển 34 bánh nghi là heroin Ngày 26.6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 34 bánh nghi là ma tuý (heroin) tại khu vực biên giới.

Gia Lai: Hoàn tất kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi tốt nghiệp THPT (GLO)- Sáng 26-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an các địa phương hoàn tất kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Triệu tập gần 30 người cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã triệu tập khoảng 28 đối tượng tham gia nhóm hỗn chiến để làm việc. Truy xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 12 dao tự chế, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Chủ tài khoản TikTok cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk Ông D. đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ việc ở Đắk Lắk, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực trên mạng xã hội.

Bộ Công an bắt Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vàng Phú Cường, bị cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tuyên truyền pháp luật về giao thông và phòng-chống ma túy cho người dân Kông Chro (GLO)- Huyện Đoàn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng-chống ma túy cho gần 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân trong xã.

Gia Lai tuyên truyền phòng-chống ma túy tại cơ sở cai nghiện (GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày toàn dân phòng-chống ma túy 26-6, chiều 23-6, Trung tâmHoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề “Vì tương lai tươi sáng” chocác thanh niên, học viên tại đơn vị.

Khởi tố 20 bị can liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về VN Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam để bán cho các tiệm vàng thu lời bất chính.

Bị phạt tiền vì đến trụ sở tiếp dân livestream hình ảnh người khác (GLO)- Một người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị cơ quan công an xử phạt về hành vi tự ý livestream hình ảnh người khác trên Facebook.



Gia Lai: Đăng thông tin sai sự thật về vụ việc tại huyện Cư Kuin, 1 trường hợp bị phạt 5 triệu đồng (GLO)-Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Lê Thị Thu H. (SN 2001, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Hà Nội: Phát hiện hơn 19 kg nghi là ketamin trong kiện hàng gửi từ Pháp Các đối tượng đã ngụy trang tinh vi các gói tinh thể màu trắng nghi là ketamin dưới đáy các hộp cacao, sau đó phủ bằng một lớp bột cacao lên trên các túi và đóng gói, trà trộn lẫn với bánh kẹo.

Công an khám xét kho hàng chứa 21 tấn khí cười Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05), Công an TPHCM cùng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười).

Truy nã đặc biệt một cán bộ ngân hàng ở Thanh Hóa Trong thời gian còn làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hà Duy Phương có liên quan tới một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2019.

Đak Đoa: Hơn 130 học viên huấn luyện phòng cháy chữa cháy (GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hơn 130 học viên tại huyện Đak Đoa.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình lĩnh 4 năm 6 tháng tù 8 bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thông đồng nâng giá thiết bị thuộc dự án "Xây dựng Hệ thống Hội nghị Trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình,” gây thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

An Khê: Tạm giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thị Bích Hường (SN 1969, trú tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đức Tài bị bắt vì cho vay với lãi suất 730%/năm Nguyễn Đức Tài đã bị bắt giữ với hành vi cho vay lãi suất lên đến 730%/năm. Khi "con nợ" mất khả năng trả nợ đã bị đối tượng này hành hung.

Xem thêm