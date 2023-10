Truy bắt kẻ trốn khỏi trại tạm giam công an

Tối 9-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang huy động các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an TP Hòa Bình tiến hành truy bắt Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo thông tin ban đầu, Bùi Văn Tuấn là đối tượng bị tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước". Khoảng 8 giờ ngày 8-10, Tuấn đã trốn khỏi Trại tạm giam của Công an tỉnh Hòa Bình.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã huy động các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình, Công an TP Hòa Bình và lực lượng của Trại tạm giam tiến hành truy bắt đối tượng.

Công an tỉnh Hòa Bình thông báo người dân nếu phát hiện đối tượng nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an gần nhất.