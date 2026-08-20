Trường Cao đẳng Gia Lai trao bằng tốt nghiệp cho hơn 301 sinh viên

(GLO)- Ngày 20-8, Trường Cao đẳng Gia Lai (phường Diên Hồng) tổ chức lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đợt 2 - 2026.

Trong đợt này, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 301 sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2023, trung cấp khóa 2024 thuộc các ngành: Điện công nghiệp, Công nghệ hàn, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Thú y, Quản trị khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, May thời trang, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Guitar), Điều dưỡng và Dược.

Trường Cao đẳng Gia Lai trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Ảnh: Ánh Kiều

Trong số sinh viên tốt nghiệp, có 11 sinh viên xếp loại xuất sắc, chiếm 3,7%; 134 sinh viên xếp loại giỏi, chiếm 44,5%; 128 sinh viên xếp loại khá, chiếm 42,5% và 28 sinh viên xếp loại trung bình, chiếm 9,3%.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ThS. Phạm Văn Điều - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên nhằm tạo thêm cơ hội việc làm. Nhà trường mong muốn sinh viên sau tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.

Clip: Toàn cảnh lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đợt 2 năm 2026. Thực hiện: Ánh Kiều

Dịp này, nhà trường tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng.