Trung Quốc khánh thành cây cầu cao nhất thế giới

(GLO)- Truyền thông Trung Quốc đưa tin cây cầu cao nhất thế giới đã được chính thức đưa vào sử dụng sau hơn 3 năm xây dựng với tốc độ nhanh ấn tượng.

Ngày 28-9, theo Tân Hoa xã, cầu vượt hẻm núi Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc đã chính thức được thông xe sau 3 năm để hoàn thành. Đây là cây cầu cao nhất thế giới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua một hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút.

Cây cầu vượt hẻm núi Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon) tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: highestbridges.com

Cầu cao nhất thế giới hiện chính thức là cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang với độ cao 625 mét, dài gần 2.890 mét, trong đó nhịp chính dài 1.420 mét, bắc qua hẻm núi Hoa Giang. Đây là cây cầu cao nhất thế giới và cũng là cây cầu treo dầm thép có nhịp dài nhất thế giới ở địa hình miền núi vượt hẻm núi Hoa Giang, bắc qua một hẻm núi sâu tại tỉnh Quý Châu thuộc miền nam Trung Quốc.

Với chiều cao 625 mét từ mặt sông phía dưới lên tới mặt cầu, cây cầu có độ cao gần bằng Tháp Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Trung Quốc và cao gấp 9 lần so với cầu Cổng Vàng nổi tiếng ở San Francisco (Mỹ), vốn chỉ cách mặt nước 67m.

Trước đó, danh hiệu cây cầu cao nhất thế giới thuộc về cầu Bắc Bàn Giang, cũng nằm tại tỉnh Quý Châu, cách cầu Hoa Giang khoảng 320km về phía Bắc. Với độ cao 565m, cầu Bắc Bàn Giang đã giữ kỷ lục này kể từ khi hoàn thành vào năm 2016. Hiện cầu Bắc Bàn Giang lùi về vị trí cao thứ hai thế giới.

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn trong những thập kỷ gần đây, tạo ra giai đoạn tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng của đất nước.

Bà Trương Dận (Zhang Yin), Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quý Châu, cho biết: “Đây là ‘cây cầu kiểu mẫu’ thể hiện năng lực đổi mới của Trung Quốc. Công trình đã đạt nhiều đột phá về công nghệ trong thiết kế chịu gió và xây dựng trên cao, sở hữu 21 bằng sáng chế được cấp phép, nhiều thành quả kỹ thuật của cây cầu đã được đưa vào tiêu chuẩn xây dựng cầu quốc gia, cung cấp ‘giải pháp Trung Quốc’ cho xây dựng cầu ở vùng núi trên toàn thế giới”.

Đặc biệt tỉnh Quý Châu với nhiều đồi núi có hàng ngàn cây cầu, bao gồm hai cây cầu hiện đang cao nhất thế giới. Tính đến nay, Quý Châu có hơn 32.000 cây cầu đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng. Gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới nằm ở tỉnh này.

Cây cầu này không chỉ phục vụ dân sinh, mà còn kết hợp cả các dự án thể thao và du lịch, gồm các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù từ trên cầu, hay quán cà phê lơ lửng trên đỉnh cầu cao 800m và khách sạn cheo leo trên vách núi.