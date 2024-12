Trung Quốc áp lệnh trừng phạt lên một loạt công ty và cá nhân của Mỹ

7 công ty Mỹ bị Bắc Kinh trừng phạt gồm: Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc. và Oceaneering International, Inc., cùng các giám đốc điều hành cấp cao có liên quan.

Theo đó, động sản và bất động sản, cùng các loại tài sản khác của các công ty và cá nhân trên tại Trung Quốc sẽ bị đóng băng. Mọi tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng bị cấm tiến hành giao dịch, hợp tác với các công ty và cá nhân này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, việc Mỹ hỗ trợ “Đài Loan độc lập” bằng cách trang bị vũ khí cho hòn đảo này sẽ chỉ “dẫn lửa thiêu thân” và tự chuốc lấy hậu quả. Bà Mao đề nghị Washington không làm gì gây tiêu cực đến quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời cảnh báo “sẽ tiếp tục mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) và Văn phòng các vấn đề Đài Loancủa Quốc vụ viện Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng, phản đối mạnh mẽ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng của Mỹ năm 2025 được Tổng thống Joe Biden ký ban hành hôm 23/12 với ngân sách quốc phòng kỷ lục 895 tỷ USD, vượt mức phân bổ của năm ngoái là 9 tỷ USD.

Ngoài ra, Tổng thống Biden còn phê duyệt gói viện trợ quân sự cho Đài Loan trị giá 571 triệu USD hôm 20/12. Đây là lần thứ hai trong ba tháng ông sử dụng quyền tổng thống viện trợ quân sự cho Đài Loan. Hồi tháng 9, Mỹ từng tuyên bố viện trợ quân sự khoảng 567 triệu USD cho hòn đảo này. Đây là những khoản viện trợ quân sự lớn nhất cho Đài Loan trong lịch sử.

Hồi tháng 6, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào hơn 300 cá nhân và tổ chức ở Nga, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) “có sản phẩm và dịch vụ cho phép Nga duy trì xung đột và tránh các lệnh trừng phạt”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi đó tuyên bố: “Các hành động đưa ra tập trung vào những tuyến đường tiếp nhận nguyên liệu và thiết bị quốc tế còn lại của Nga, bao gồm cả sự phụ thuộc của Moscow vào nguồn cung cấp quan trọng từ các nước thứ ba”.

Lệnh trừng phạt mới của Trung Quốc được cho sẽ làm gia tăng căng thẳng hơn trong quan hệ Bắc Kinh và Washington.