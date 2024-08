Trung đoàn 710 ra mắt câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt”

Theo đó, câu lạc bộ hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn; xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng; tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội, nội quy, quy định của Binh đoàn, Trung đoàn và địa phương; trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Câu lạc bộ có 1 ban chủ nhiệm, số lượng hội viên tối thiểu 10 cặp hộ gia đình. Các hộ gia đình tham gia câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt” phải đạt 4 tiêu chí: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, nội quy, quy định của Binh đoàn, Trung đoàn và địa phương; tham gia tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác; bảo đảm an ninh-trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới có chất lượng, hiệu quả tốt; thực hiện tốt việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, phát triển kinh tế tốt, thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt khá trở lên.

Việc thành lập câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt” nhằm hiện thực hóa chủ trương của Binh đoàn 15 về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt với mục tiêu “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ người kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”. Qua đó, tạo điều kiện cho các cặp hộ gia đình được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.