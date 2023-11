(GLO)- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về giảm nghèo, phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là thông qua nhóm Facebook, Zalo, Messenger... Qua đó, người dân nói chung, các hộ nghèo, cận nghèo nói riêng đã tiếp cận nhiều thông tin về chính sách hỗ trợ cũng như giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

(GLO)- Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2023, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện và các ngành, đoàn thể của huyện vừa tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 7 gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.