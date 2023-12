Triệt xóa lò “độ” xe máy lớn có phòng cách âm ở Biên Hòa

Tin liên quan Đà Nẵng: Đột kích 2 lò độ chế xe máy, thu giữ hàng ngàn phụ tùng

Ngày 24-12, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng TP Biên Hòa kiểm tra tiệm sửa xe của Nguyễn Đăng Khoa (SN 1994, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố An Hoà, phường Hoá An.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 4 thợ sửa xe đang thực hiện các công đoạn lắp rắp, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, sửa chữa mô tô cho khách hàng.

Qua kiểm tra thực tế, phát hiện tổng cộng 14 xe mô tô, trong đó có một số xe đã tháo rã, đang sửa chữa có dấu hiệu “độ, chế”; ngoài ra, chủ tiệm sửa xe này còn trang bị 1 phòng cách âm, rộng khoảng 10 m2 để phục vụ việc kiểm tra phương tiện...

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Đăng Khoa khai tiệm sửa xe của mình được rất nhiều tay “chơi xe” ở trong và ngoài tỉnh tìm đến để sửa chữa, nâng cấp xi lanh, thay đổi pô, mâm xe…

Theo Trung tá Trương Thành Thảo, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Đồng Nai, qua hơn 2 tháng, các tổ công tác đã kiểm tra hàng chục cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý 3 cơ sở sửa chữa xe mô tô quy mô lớn, có dấu hiệu “độ, chế” tiếp tay cho các đối tượng đua xe trái phép cũng như các đối tượng lợi dụng phương tiện này để hoạt động phạm tội trên tuyến giao thông.