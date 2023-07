(GLO)- Triển lãm "Di sản Hồ Chí Minh-Hội tụ niềm tin, thắp sáng tương lai" được khai mạc tối ngày 10-7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên-Huế. Triển lãm do Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương cùng Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc tổ chức.

Theo Thừa Thiên Huế Online: Triển lãm “Di sản Hồ Chí Minh-Hội tụ niềm tin, thắp sáng tương lai” là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023 của hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc.

Triển lãm có sự góp mặt của 20 đơn vị trong và ngoài hệ thống các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ mọi miền Tổ quốc, với ba nội dung chính: Giá trị lịch sử của các bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vai trò của các bảo tàng, di tích lưu niệm trong việc phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh; Định hướng chiến lược trong việc phát huy công năng khai thác các bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin: Đặc biệt, 8 gian trưng bày ngoài trời tại triển lãm đã giới thiệu đến công chúng về Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương như Hà Nội, Thừa Thiên- Huế, Cao Bằng, Nghệ An, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc. Cùng với đó, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang đặc trưng vùng miền cũng như gắn với đặc thù của các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như làm dép cao su, in tranh, in thạch bản mộc bản, đánh máy chữ, các trò chơi dân gian.

Không gian triển lãm cùng các hoạt động trải nghiệm vừa truyền thống, vừa hiện đại bước đầu có kết hợp với công nghệ kỹ thuật số, công nghệ thực tế ảo 3D và các hoạt động nghệ đã tạo nên một không gian tham quan, trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn cho công chúng.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, triển lãm và chuỗi các hoạt động của hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh tại tỉnh Thừa Thiên-Huế là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cả hệ thống bảo tàng trong việc góp phần giữ gìn, phát huy những tài sản vô cùng đồ sộ, di sản hết sức quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đây là dịp để các bảo tàng cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn quý báu; đồng thời, là cơ hội để quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của các bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với khách tham quan trong và ngoài nước trong khuôn khổ Festival mùa Hè Huế 2023 tại thành phố Huế.

Không gian triển lãm diễn ra đến ngày 12-7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên -Huế.