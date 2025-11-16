Trao tặng 300 suất quà cho học sinh nghèo xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 16-11, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm thiện nguyện Khát vọng yêu thương tổ chức chương trình “Ngày hội yêu thương” tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

Ban tổ chức tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 300 suất quà gồm áo ấm, gạo, bánh kẹo, sữa cho 300 em học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, đến với chương trình, các em học sinh còn được cắt tóc miễn phí, xem trình diễn ảo thuật và tham gia giao lưu, đố vui có thưởng cùng các thành viên nhóm thiện nguyện, tạo không khí vui tươi, hứng khởi. Tổng giá trị toàn bộ chương trình là 100 triệu đồng.

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và tinh thần sẻ chia của cộng đồng trong việc chăm lo, giúp đỡ các em học sinh vùng sâu vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường.