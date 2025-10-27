Tặng 200 suất quà cho người dân các xã Tơ Tung và Đak Rong

Theo đó, 100 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tơ Tung đã nhận được những suất quà gồm tiền mặt, chăn, đèn năng lượng mặt trời và 1 bộ áo mưa. Tổng trị giá quà tặng hơn 500.000 đồng/suất.
Đồng thời, đoàn cũng gửi tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng đến người dân khó khăn của xã Đak Rong.
Hoạt động này thể hiện tấm lòng tri ân và sẻ chia của đoàn với những địa phương từng là "cái nôi" cách mạng; đồng thời, tiếp thêm động lực để bà con vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.