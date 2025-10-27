Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tặng 200 suất quà cho người dân các xã Tơ Tung và Đak Rong

HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
(GLO)- Sáng 27-10, tại làng Stơr (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai), Hội Nữ kháng chiến Bình Dương (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với UBND xã Tơ Tung tổ chức chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

img-1464.jpg
Hội Nữ kháng chiến Bình Dương trao quà cho bà con xã Tơ Tung. Ảnh: Thanh Thuận

Theo đó, 100 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tơ Tung đã nhận được những suất quà gồm tiền mặt, chăn, đèn năng lượng mặt trời và 1 bộ áo mưa. Tổng trị giá quà tặng hơn 500.000 đồng/suất.

Đồng thời, đoàn cũng gửi tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng đến người dân khó khăn của xã Đak Rong.

Hoạt động này thể hiện tấm lòng tri ân và sẻ chia của đoàn với những địa phương từng là "cái nôi" cách mạng; đồng thời, tiếp thêm động lực để bà con vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

